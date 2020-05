Notizie Brescia, Mario Balotelli è scomparso

Le ultime da Brescia vedono ancora protagonista il bomber ex Inter, al centro di uno strano caso alla ripresa delle attività.

Ultime Brescia, Balotelli non c’è

Su Instagram, durante questa pandemia, non ha mancato di far notare la sua presenza. Dalle parole sulla sua tecnica allo scontro infuocato con Chiellini, nessuno si è dimenticato di Supermario. Ed invece sembra che lui si sia dimenticato del Brescia, visto che, come riporta Tuttosport, il club non lo vede dal 10 marzo scorso.

Sembra infatti che da quando sono cominciati gli allenamenti individuali, il bomber non si sia mai presentato a Torbole. Va chiarito che si trattava di sedute facoltative, e che anche Bisoli e Viviani non si sono presentati, ma questi 2 hanno concordato tutto con la società. Invece attorno a Balotelli aleggia una buona dose di mistero.

Balotelli non c’è, colpa del mercato?

Come fa notare Tuttosport, all’interno del suo contratto c’è una clausola che porta alla rescissione in caso di retrocessione delle rondini. Possibile che l’attaccante stia ragionando già da ex. I rapporti con Cellino sono più freddi che mai. Il presidente l’ha già punzecchiato per le sue uscite social in questo periodo. L’ultima volta che ha dato sue notizie è stato proprio su Instagram, dove si è mostrato assieme al fratello in una corsetta a 300 metri dal Rigamonti. Quasi beffardo. Se con le sedute di gruppo, che tra un po’ cominceranno anche per gli uomini di Lopez, arriverà il momento della verità: se Balotelli non dovesse presentarsi, il caso di trasformerebbe in scandalo.