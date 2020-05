News Juventus, Emre Can su Cristiano Ronaldo: “Le vittorie e le sconfitte cambiano il suo umore”

News Juvenus – Emre Can su Cristiano Ronaldo | Hanno condiviso una stagione e mezza, tanto è bastato ad Emre Can per conoscere la grandezza dell’atleta. Ne parlano tutti benissimo, è la storia che lo racconta, Cristiano Ronaldo riesce ad essere un’icona da seguire per i proprio compagni di squadra. Nonostante l’addio un po’ amaro, il tedesco ricorda con piacere gli allenamenti vissuti alla Continassa. Ne ha parlato ai microfoni dei tedeschi della Bild, dopo il suo passaggio al Borussia Dortmund, raccontando quello che è il suo ex compagno di squadra. Ha parlato di addio e ambizioni, che vive adesso con il club giallonero.

Ultime Juventus, le parole di Emre Can su Cristiano Ronaldo

Il centrocampista tedesco, ex Juventus, ha parlato in una lunga intervista rilasciata ai colleghi tedeschi. Chiare le sue parole sul suo ex compagno di squadra, nel periodo alla Juventus, Cristiano Ronaldo: “Lui è uno di quelli che hanno la vittoria nel sangue, la cosiddetta mentalità vincente. L’ho vista da vicino, addirittura in allenamento se perde, è di cattivo umore. Quando invece vince, al contrario, si mette a festeggiare e quanto la fa pesare a chi ha perso contro di lui… Questo è uno dei tanti atteggiamenti che ti fa capire quanto lui sia un trascinatore nei club in cui milita”.

Sugli obiettivi con il Borussia Dortmund: “L’ambiente qui è familiare, al BVB sembra come essere a Liverpool: il comune denominatore sono i tifosi, molto attaccati come lo sono in Inghilterra, e l’amore che provano per Jurgen Klopp. La Champions League è il nostro sogno più grande”.