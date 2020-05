Mercato Napoli, l’agente di Politano: “Si è ambientato, adora la città”

Notizie Napoli | Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Punto Nuovo del riscatto del calciatore da parte del Napoli.

Parla l’agente di Politano

“Tutti ci auguriamo che Politano alla ripresa possa tornare subito al massimo e mettere in mostra tutte le sue potenzialità, ma quando cambi a gennaio serve un po’ di tempo. Ora si è ambientato, adora tutto, dalla città allo spogliatoio, deve solo tornare in campo e giocare con gli altiri come sa. Potrà fare grandi cose in questi mesi di campionato che restano. La concorrenza non ci spaventa. Conosco le qualità di Matteo. È conscio di giocare per una squadra importante dove militano tanti campioni e sa che dovrà sudarsi il posto. Ma a Napoli non hanno ancora visto il vero Politano“.

Il procuratore ha svelato un retroscena su Gattuso e sulla sua esperienza sulla panchina del Milan: