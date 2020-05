Mercato Juventus, De Ligt ancora tentato dal Barcellona

Mercato Juventus: Barcellona su De Ligt, continua il pressing

Mercato Juventus De Ligt | La stagione attuale è attualmente sospesa, ma è piuttosto facile cominciare a tirare le somme squadra per squadra, vedendo anche l’impatto di tutti i nuovi acquisti. La Juventus in particolare lo sta facendo, e valuta attentamente De Ligt, il quale nonostante qualche difficoltà di ambientamento iniziale, è riuscito gara dopo gara a guadagnarsi la fiducia di tutti. Il centrale olandese è al centro del progetto bianconero, ma intanto altrove ci sono squadre che ancora lo vorrebbero.

Su tutte il Barcellona, che non ha mai mollato l’idea di portarlo in squadra, e che in queste ultime ore pare si stia rifacendo avanti. L’olandese resta al centro dei desideri blaugrana, e chissà che in estate non possa esserci un nuovo assalto, così come successe un anno fa.

De Ligt: tra mercato e concentrazione

De Ligt ha fatto fatica i primi mesi a Torino, ma giorno dopo giorno l’ex Ajax è riuscito a concentrarsi al meglio sulla maglia bianconera, dimostrando tutte le sue doti tecniche e tattiche. Il mercato continua ad essere molto attivo, ma lui intanto pensa ad allenarsi e a far bene con la Vecchia Signora. Ottimismo che possa restare? Assolutamente si. Questa la notizia riportata da Tuttojuve.