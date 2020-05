La Juventus prosegue il lavoro sul campo in vista della possibile ripresa, ma al tempo stesso programma il prossimo mercato. I bianconeri sono molto attivi in entrata ma devono fare attenzione ai movimenti in uscita. In tal senso prosegue il pressing del Barcellona per il centrocampista Miralem Pjanic.

Ultime Juventus, Pjanic vuole andare al Barcellona

Il quotidiano El Mundo Deportivo, nell’edizione odierna ha fornito un’indiscrezione sul futuro di Pjanic. Il centrocampista bosniaco, infatti, in caso di addio alla Juventus vorrebbe giocare solo nel Barcellona. Il suo desiderio sarebbe dettato dal fatto che il suo modo di giocare si adatta perfettamente a quello del club spagnolo, dal progetto vincente e dalla possibilità di giocare con Messi. La scelta consente ai blaugrana di portarsi in vantaggio rispetto alla forte concorrenza del Psg, Chelsea e Manchester United, che non sono riuscite a convincere il giocatore con una ricca offerta.

I nodi della trattativa

La notizia farà piacere al club spagnolo, ma la trattativa appare in salita. I bianconeri, infatti, valutano il giocatore 45-50 milioni e vorrebbero incassare una cifra adeguata da reinvestire sul mercato per cercare il suo sostituto. In lizza ci sono Pogba, Tonali, Jorginho e Arthur, che sarebbe l’unica contropartita gradita nell’affare. Il centrocampista brasiliano, però, ha già fatto sapere che vorrebbe restare in Barcellona. I due club continueranno a trattare per superare gli ostacoli che non permettono la conclusione dell’affare. La stagione di Pjanic è stata contraddistinta da alti e bassi e la Juventus non lo considera più indispensabile. L’intenzione dunque è quella di sacrificarlo, ma alle giuste condizioni.