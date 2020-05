Italia, parla Mancini: “La nostra storia dice che siamo forti: vinciamo nel 2021”

Italia, il commissario tecnico Mancini: “Nessuno voleva la Nazionale, io ho accettato la sfida”

Italia – Mancini | La pandemia legata al Coronavirus ha costretto tutti allo stop. Oltre a fermarsi i campionati di calcio per club, sono stati slittati gli Europei che erano in programma tra praticamente poco meno di un mese, al 2021. Un anno in più per l’Italia di Roberto Mancini. Il commissario tecnico si è messo alla guida di una vera e propria rinascita per la nostra Nazionale di calcio. Motivo per cui, senza alcun timore e per stessa ammissione del tecnico, l’Italia affronterà la competizione con lo stesso spirito e le stesse ambizioni. Roberto Mancini vuole vincere.

Italia, le parole di Roberto Mancini

Ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di Roma TV, il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini. Parla in chiave futura, mettendo nel mirino l’obiettivo di trionfare da tecnico della Nazionale azzurra: “Nessuno voleva la Nazionale, in molti avrebbero avuto il timore di guidarla, io ho deciso di prenderla in mano. I momenti difficili nel calcio sono fatti per ripartire, ho detto subito di sì. L’Italia senza ottimi calciatori è una questione impossibile, non è mai successo nella nostra storia. Giocare subito ci avrebbe aiutato, proveremo a vincere nel 2021“.

Sulla ripresa della Serie A: “Egoisticamente, se devo proprio parlare da allenatore e pensare solo a questo, preferirei che si chiudesse la stagione, così da ripartire. L’anno prossimo si giocheranno molte partite, i calciatori saranno stanchissimi. Gli infortuni saranno dei problemi”.

Su Zaniolo: “Un altro anno lo aiuterà a recuperare. Può diventare straordinario, non carichiamolo di responsabilità”.