Fiorentina, Castrovilli sull’addio: “Voglio lasciare bei ricordi”

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a WhoScored.

Ultime Fiorentina, le parole di Castrovilli

Il calciatore ha parlato soprattutto del suo futuro ma anche di molto altro:

“Sono ancora giovane e ho tante cose da migliorare. Devo lavorare tanto perchè a Firenze voglio lasicare tanti bei ricordi con questa maglia”

Notizie Fiorentina, Castrovilli sulla sua stagione

La rivelazione del campionato ha parlato anche dei suoi sogni e dei suoi idoli:

Kakè e Ronaldinho? “ Stiamo parlando di campioni eccezionali. Li ammiro da quando sono bambino. Erano giocatori capaci di vincere le partite da soli”.

Ribery? “È un onore incredibile per me giocare con un fenomeno come Franck Ribery, sono fortunato. Mi dà molti consigli e grazie al suo aiuto anche io sono cresciuto.”

Gol al Milan? “Ancora devo realizzare bene cosa è successo. Nonostante siano passati molti mesi, è un ricordo ancora pieno di emozioni. Segnare il mio primo gol in Serie A in uno stadio del genere è stato un sogno”.

Europei? “Per giocatori giovani come me potrebbe essere un’opportunità. Abbiamo tempo per dimostrare a Mancini quanto valiamo. L’Italia fortunatamente è ricca di giovani e talentosi centrocampisti. La competizione tra di noi è utile per tutti per crescere, questo ci sta stimolando molto e da un aiuto a tutta la Nazionale”.