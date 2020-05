Calciomercato Roma, Kean obiettivo concreto: possibile scambio con Under

Calciomercato Roma: Kean in giallorosso, Under da Ancelotti

Calcio Mercato Roma Kean Under | La Serie A è attualmente ferma, ma a proseguire con grande intensià è invece il mercato, più attivo che mai in queste ultime settimane. La maggior parte delle squadre del nostro campionato sta cercando di trovare rinforzi in vista della prossima stagione, ed in particolare pare che la Roma abbia intenzione di muoversi per un attaccante. E’ palese di come i giallorossi abbiano bisogno di un vice Dzeko, spesso “costretto” a giocare sempre e nonostante qualche acciacco fisico. Il bosniaco ora ha bisogno di una spalla, magari giovane e che possa imparare tanto da lui.

Nel mirino diversi nomi, quello più suggestivo resta Moise Kean, ex Juventus e ora in forza all’Everton. Il suo impatto ai Toffees non è stato dei migliori, e ora può già partire: la Roma studia la strategia per portarlo nella Capitale, e magari con uno scambio. La squadra di Fonseca sarebbe disposta a mettere sul piatto Under, profilo apprezzato da Ancelotti e ritenuto cedibile.

fonte Sport Mediaset

Kean-Roma: parte l’assalto

Kean attualmente è l’obiettivo principale per la Roma, che in questi giorni sta cercando di studiare la giusta formula per riportarlo in Italia. L’investimento per il futuro è pronto, ecco chi finanzierà l’affare.