Calciomercato Roma, Bonaventura ha detto ‘sì’: i dettagli

Calciomercato Roma Bonaventura | Sarà Giacomo Bonaventura il nuovo e primo rinforzo della Roma per la prossima stagione. Il jolly del Milan è in scadenza di contratto con i rossoneri e dopo sei stagioni lascerà Milanello per accasarsi a Trigoria per due stagioni.

Calciomercato Roma, c’è Bonaventura: le cifre dell’affare

Dopo sei stagioni in rossonero e tanta panchina nelle ultime due a causa di continui infortuni e cambi di allenatori, Giacomo Bonaventura lascerà il Milan a parametro zero. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma ha anticipato tutte le altre concorrenti, offrendo a Jack un contratto da 2,5 milioni annui per le prossime due stagioni. Il suo agente, Mino Raiola, aveva intrecciato rapporti anche con Atalanta e Torino ma alla fine a spuntarla è stata la società capitolina. Nel contratto biennale ci sarà anche un’opzione per il rinnovo automatico per il terzo anno che per il classe ’89 sarebbe di fondamentale importanza.

Leggi anche – Calciomercato Milan: interesse per Milenkovic

Roma, con Raiola si parla anche di Kean

La Roma è in stretti contatti con Mino Raiola. Dopo aver definito l’operazione Bonaventura si passerà ad altri calciatori della scuderia del noto agente. C’è da capire il futuro di Henrikh Mkhitaryan che è in prestito dall’Arsenal e c’è in ballo anche il futuro di Moise Kean, profilo che interessa a Fonseca.

La proposta che la Roma ha in mente di offrire all’Everton, come riferisce il Corriere dello Sport, sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto che i Toffees potrebbero seriamente prendere in considerazione.