Calciomercato Napoli, riecco Zapata: Duvan potrebbe tornare in azzurro

Calciomercato Napoli: Zapata torna in auge tra le idee degli azzurri

Calciomercato Napoli – Zapata | Non è un mistero che Arkadiusz Milik sia finito sul mercato. L’importante ingaggio di Dries Mertens, ormai ad un passo dalla firma, verrebbe finanziato anche grazie alla cessione di Milik. Ma per un attaccante che va, una punta che arriva. Oppure che ritorna. E’ il caso di Duvan Zapata, centravanti colombiano della grandissima Atalanta di Gian Piero Gasperini, che potrebbe dunque tornare in maglia azzurra. Il suo sarebbe un gradito ritorno per i tifosi azzurri che non hanno mai avuto modo di goderselo appieno. Il motivo riguardava l’ingombrante presenza di Gonzalo Higuain, tra i migliori numeri 9 in assoluto quando coesistevano al Napoli di Benitez. Ha dovuto fare le ossa lontano dal Vesuvio il forte colombiano ed Udinese, Samp e ora attuale perno offensivo dei bergamaschi.

Ultime Napoli, riecco Zapata: sarà lui a sostituire Milik?

Stando a quel che rivelano i colleghi di Fantacalcio.it, le idee di calciomercato portano a Duvan Zapata, per il reparto offensivo del Napoli. Il motivo che spingerebbe gli azzurri ad andarlo a prelevare dal club di Percassi, sarebbe il ribasso del suo prezzo. A seguito di un annata comunque complessa per lui e con l’emergenza venuta fuori, ora sarebbe alla portata l’acquisto per la società di Aurelio De Laurentiis. Difficilmente il presidente sarebbe tornato su un calciatore venduto per molto meno. Invece, ora, lo scenario è del tutto cambiato. La possibilità è concreta.