Calciomercato Napoli Everton | Il Napoli punta fortemente su Everton Soares per il prossimo calciomercato. Gattuso e Giuntoli sono rimasti estasiati dalle prestazioni del giovane esterno durante l’ultima Copa America e durante il campionato brasiliano, tanto da voler chiudere l’affare il prima possibile.

Calciomercato Napoli, Everton in dirittura d’arrivo? Parla il padre

Sembravano solo sondaggi, quelli del Napoli per Everton. Eppure non è così. Il padre, Carlos Alberto Soares, intervistato da GauchaZH, ha parlato apertamente della trattativa già in corso tra il Napoli e il Gremio per portare il brasiliano in Serie A.

“Il Napoli ha presentato un progetto molto interessate ad Everton. Per quel che so, il club azzurro dovrebbe inviare una proposta direttamente al Gremio nella prossima settimana”.

Napoli, il padre di Everton: “Il Gremio potrebbe accettare offerte inferiori al previsto”

Il Napoli, dunque, si è spinto già molto avanti per l’attaccante brasiliano e i prossimi giorni potrebbero essere addirittura decisivi per concludere la trattativa. Il padre di Everton, poi, ha parlato anche delle richieste del club carioca.

“Napoli è una bellissima città. La squadra partecipa alla Champions League ed è sempre competitiva. Prima della crisi del Coronavirus, Romildo Bolzan (presidente del Gremio, ndr.) batteva i piedi. La squadra era in condizioni finanziarie stabili e non in crisi economica. Adesso è un momento difficile e i club europei ne sono consapevoli, cercheranno di approfittare per qualche sconto“.