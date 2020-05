Calciomercato Milan, ri-spunta Mustafi per la difesa

Ultime Milan, continua la caccia ad un difensore centrale. In attesa di capire chi guiderà il club rossonero sul mercato ed in panchina, la società continua a lavorare per il prossimo calciomercato.

Il club milanese da la caccia ad un centrale in vista della prossima stagione. In Spagna rilanciano il nome di Mustafi, tedesco con un passato in Serie A con la maglia della Sampdoria.

Non è la prima volta che il suo nome viene accostato al Milan. Il rinforzo per affiancare Romagnoli potrebbe arrivare dall’Inghilterra.

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Milan sarebbe ancora molto interessato a Shkodran Mustafi, 28enne tedesco in forza all’Arsenal.

Il 28enne tedesco (proprio come Rangnick), Campione del Mondo nel 2014, non è un punto fermo della squadra allenata da Arteta ed in estate potrebbe andar via.

Nonostante l’età e il palmares, il centrale dei ‘Gunners’ potrebbe partire per circa 10 milioni di euro. Essendo in scadenza nel giugno 2021, i rossoneri potrebbero mettere le mani sul suo cartellino anche a una cifra abbordabile.

Ultime Milan, problema ingaggio

L’unico problema sarebbe rappresentato dallo stipendio del centrale che potrebbe chiedere una cifra superirore al tetto ingaggi stabilito da Gazidis di 2.5 milioni di euro.