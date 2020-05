Calciomercato Milan, Milenkovic e gli altri: i colpi di Ramadani

Tweet on Twitter

Grazie al potente agente, il Milan si sta muovendo nel mercato alla ricerca di un grande colpo: anzi due visto che oltre al difensore della Fiorentina si continua a trattare ancora l’Eintracht.

Calcio mercato Milan, gli affari targati Ramadani

Spunta un nome nuovo in difesa per i tifosi rossoneri. Stiamo parlando di Nikola Milenkovic, difensore serbo diventato ormai da anni un punto fermo della Fiorentina. Il suo agente, Fali Ramadani, è lo stesso di Rebic, per cui è possibile che si arrivi ad una sorta di compromesso, visto che la Viola è ancora coinvolta (economicamente parlando) nel destino dell’esterno d’attacco.

Il motivo è presto chiarito: il 50% della cifra che il Milan dovrà pagare all’Eintracht per riscattare il croato, dovrà finire dritto nelle casse di Commisso. E allora perché non ipotizzare un discorso ad ampio respiro proprio con il club gigliato? Anche perché si parla di cifre molto alte. Magari soddisfacendo le pretese dei toscani con il pagamento del cartellino del difensore (almeno 40 milioni), sarà possibile ottenere uno sconto coi tedeschi nella trattativa Rebic, facendo proprio abbassare le pretese della Fiorentina su di lui. O viceversa, pagando (tanto) l’ala (35 milioni), spuntare un’opzione favorevole sul centrale.

Altro discorso sarà soddisfare le richieste dei giocatori. Se per Rebic, che a Milano sta facendo benissimo, non risultano particolari problemi, non sarà facile convincere Milenkovic, sul quale peraltro c’è anche la forte concorrenza del Napoli.