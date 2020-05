Calciomercato Milan, Bennacer nel mirino del PSG: anche Al Thani spinge

Calciomercato Milan: Bennacer, il PSG insiste

Calcio Mercato Milan Bennacer | Il Milan pensa alla prossima stagione, e pensa in particolare a come blindare i propri gioielli. Una stagione molto complicata, che però ha visto mettersi in luce diversi giocatori, come i soliti Donnarumma e Romagnoli, ma anche qualche sorpresa come Theo Hernandez e Bennacer. Proprio sul centrocampista algerino pare ci siano delle novità importanti.

Quest’ultimo, protagonista di un grande campionato, è riuscito a suscitare l’attenzione di tante big, una su tutte il PSG, il quale starebbe insistendo parecchio per portarlo a Parigi. Leonardo è in prima linea, ma non è tutto: pare che addirittura lo sceicco Al Thani stia pressando dal Qatar affinchè l’affare vada in porto. Insomma una concorrenza agguerrita al massimo, e che rischia di condannare il Diavolo a cedere il proprio giocatore. A riportare la notizia cm.it.

Notizie Milan: Bennacer va blindato

Il futuro di Bennacer è appeso ad un filo, e sebbene il Milan abbia tutte le intenzioni di blindarlo, riuscire a trattenerlo ancora in rossonero non sarà impresa facile. Il PSG ha già dimostrato di fare sul serio, e adesso l’intervento dello sceicco qatariota non farà altro che peggiorare la situazione. Leonardo vuole accontentare il presidente, e per farlo avanzerà un’offerta quasi irrinunciabile.