Calciomercato Juventus, Telles idea concreta: anche il PSG spinge per il brasiliano

Calciomercato Juventus: il PSG fa concorrenza per Telles

Calcio Mercato Juventus Telles | Una Juventus sempre molto attiva sul mercato, e che in queste ultime ore sta cercando di programmare qualche colpo importante in vista della prossima stagione. Qualcosa cambierà, soprattutto in difesa, dove sulle fasce c’è stato più di qualche problema dovuto alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. I vari infortuni di Alex Sandro, Danilo e De Sciglio hanno condizionato non poco le scelte di Sarri, e adesso è evidente che si debba intervenire lì. I nomi sul taccuino di Paratici sono già tanti, ma uno in particolare ha suscitato l’attenzione da parte di tutti: Alex Telles.

Il terzino brasiliano fece già un’esperienza all’Inter, ma ai tempi fu poco felice; ora però lo scenario è cambiato, e le sue prestazioni al Porto lo hanno reso una pedina importante per i portoghesi, oltre che uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo. Se però prima la Juventus sembrava favorita nella trattativa, oggi è arrivata una notizia che ha spiazzato tutti: anche il PSG sta spingendo per Telles.

News Juventus: il PSG fa sul serio per Telles

Il PSG ha messo gli occhi su Telles, e dalla Francia arriva l’ufficialità di una trattativa ormai iniziata e già in stato abbastanza avanzato. Una vera e propria beffa per i bianconeri, ora costretti a ribattere o cambiare obiettivo.

fonte cm.it