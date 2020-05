Calciomercato Juventus Higuain MLS | I mesi di lontananza di Gonzalo Higuain dalla Continassa hanno convinto sempre più la Juventus: la prossima stagione il “Pipita” non sarà più un attaccante bianconero. Trovare una squadra che paghi il lauto ingaggio dell’argentino, però, non è semplice, soprattutto dopo il periodo di emergenza sanitaria.

News Juve, Higuain non trova un club: i bianconeri vogliono cederlo

Il desiderio di Gonzalo Higuain è quello di tornare verso casa, per stare più vicino alla madre malata e chiudere la carriera al River Plate. Ma ad oggi non ci sono le condizioni per soddisfare le richieste della Juventus, per cui Higuain “pesa” ancora 18 milioni a bilancio. Eppure una sistemazione nuova va trovata, alla luce della volontà del club di cercare un altro attaccante (Milik e Raùl Jimenez i nomi caldi al momento).

Calciomercato Juventus, Higuain al DC United con il fratello?

Un’opzione, reale e concreta, potrebbe essere rappresentata dalla MLS. Stando a quanto riporta il Washington Post, ci sono stati dei contatti preliminari tra il DC United e l’entourage di Higuain. L’affare sembrerebbe fattibile anche per la possibilità di creare una coppia d’attacco inedita: nel DC United milita anche il fratello del Pipita che farebbe da intermediario per concludere la trattativa. Non c’è ancora una vera e propria trattativa ma dopo gli addii di Acuña e Rooney, il club americano avrebbe in mente di acquistare un altro top player e il profilo di Higuain sarebbe perfetto