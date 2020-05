Calciomercato Juventus, Chiesa può arrivare: le tre contropartite per convincere Commisso

Calciomercato Juventus: Chiesa, i bianconeri mettono sul tavolo tre giocatori

Calcio Mercato Juventus Chiesa | La Juventus prepara diversi colpi per la prossima stagione, e ragiona soprattutto su come andare a rinforzare il reparto offensivo. I bianconeri sanno di dover alzare ulteriormente l’asticella, e sanno altrettanto bene di come qualche suo obiettivo sia nel mirino di altre pretendenti. E’ il caso di Federico Chiesa, esterno della Fiorentina che piace tantissimo alla Vecchia Signora. Quest’ultimo è il vero e proprio sogno dei bianconeri, ma portarlo a Torino non sarà affatto impresa facile, soprattutto visto e considerato il muro eretto da Commisso.

Il patron della viola non vorrebbe assolutamente privarsi del proprio gioiello, nonostante abbia ribadito più volte che la decisione finale spetterà a lui. I bianconeri vogliono cercare di battere la folta concorrenze, e per farlo preparano una super offerta, con tanto di contropartite: stiamo parlando di ben 3 giocatori da mettere sul piatto, con molta probabilità saranno Rugani, Mandragora e Romero. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Affare Chiesa: Juventus favorita

La Juventus continua ad interessarsi a Chiesa, e lo fa più delle altre pretendenti: i bianconeri possono essere considerati in pole per l’esterno viola, specie dopo le ultime notizie. Inoltre tra i bianconeri c’è un campione che sta spingendo parecchio nella trattativa, ecco di chi parliamo.