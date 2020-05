Calciomercato Juventus, senza Arthur stop agli scambi con il Barcellona

Calciomercato Juventus: ultimatum per Arthur

Calcio Mercato Juventus Arthur | Il mercato di Serie A continua ad essere molto attivo, e in queste ultime settiamane le principali squadre del nostro campionato si stanno impegnando per portare a termine qualche colpo importante. Si parla di rinforzi, e soprattutto la Juventus si sta dimostranto come sempre molto attiva a riguardo. I bianconeri nell’ultimo periodo stanno trattando parecchio con il Barcellona, e nella trattativa sarebbe coinvolto Pjanic e non solo. Il bosniaco piace tantissimo ai blaugrana, ma l’affare con molta probabilità si trasformerà in una sorta di scambio, dove la Vecchia Signora starebbe chiedendo Arthur.

Il centrocampista piace tantissimo dalle parti di Torino, e nelle ultime ore ha mandato un ultimatum al Barcellona: senza l’inserimento del brasiliano si fermeranno tutti gli scambi tra Juventus e Barcellona. La squadra spagnola sarebbe anche disposta a mettere sul piatto il giocatore, ma pare sia proprio quest’ultimo ad essere restio nella trattativa. Rischia di sfumare tutto, cessione di Pjanic compresa. A riportarlo è cm.com.

Arthur-Juventus: molti dubbi

Arthur resta l’obiettivo principale della Juventus, e senza il suo inserimento nella trattativa Pjanic, i rapporti tra bianconeri e blaugrana, rischiano di saltare. Il brasiliano dovrà prendere una decisione, e sebbene in più occasioni abbia ribadito la sua volontà di restare in Spagna, nell’ambiente filtra un certo ottimismo.