Ultime Inter, spunta il clamoroso retroscena su Leo Messi ed il suo arrivo a Milano.

Calciomercato Inter: retroscena Messi, la conferma

La notizia è vera di sicuro. Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Libero svelando un interessante retroscena di mercato legato al possibile arrivo di Leo Messi a Milano:

“Avevamo cercato di prendere Messi nel 2008? Vero, ci siamo mossi con discrezione, ma Leo non ne voleva sapere. Il calciatore aveva deciso di restare a Barcellona e non lasciare il club.

Il motivo? Lui era molto riconoscente nei confronti di una società che lo ha preso da piccolo e lo ha praticamente cresciuto.

Il club spagnolo aveva creduto tanto in lui. E grazie al club Leo era stato aiutarlo a superare anche quei problemi di salute che aveva. È la dimostrazione che in questi grandi affari l’aspetto economico conta, ma non sempre è al primo posto”.

Ultime Inter: l’incontro con Messi

In quell’annata arrivava sulla panchina nerazzurra Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, che trovo Ibra a Milano, al suo secondo anno riuscì a conquistare il Triplete battendo in semifinale di Champions League proprio il Barcellona di Leo Messi grazie ad una prova arcigna al Camp Nou di Barcellona nella gara di ritorno.