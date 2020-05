Calciomercato Inter: ha detto “sì”, colpo a sorpresa dal Barcellona

Tweet on Twitter

Inter, può arrivare un Campione del Mondo del Barcellona. Incredibile colpo di scena per i l mercato nerazzurro.

Calciomercato Inter: Umtiti può arrivare

Per l’Inter non ci sono dubbi, Alessandro Bastoni è pronto per giocare da titolare anche l’anno prossimo.

Come riportato da cm.com, l’allenatore Antonio Conte gli affiderà una maglia da titolare sul centro-sinistra. I nerazzurri,tuttavia, sondano il mercato e danno la caccia ad un altro centrale mancino naturale su cui poter fare affidamento in quel ruolo.

I profili che hanno attirato l’attenzione di Ausilio e Marotta sono pochissimi e i due puntano alle opportunità. Da Barcellona potrebbe aprirsi un’opportunità da cogliere al volo, i catalani hanno offerto Umtiti nell’ambito dell’operazione Lautaro, ma l’Inter ha già messo in chiaro le proprie condiizoni.

L’Inter ritiene che Umtiti sia un valido profilo, ma non intende assolutamente pagare o abbassare le richieste per Lautaro per il cartellino del Campione del Mondo.

Ausilio e Marotta hanno fatto sapere al Barcellona di essere interessati al nonostante l’ingaggio pesantissimo.

Tuttavia l’Inter vorrebbe il calciatore prendendolo in prestito, perché i tanti infortuni subiti lasciano qualche perplessità in casa nerazzurra.

Ultime Inter: il Barca nicchia

Quindi, si a Umtiti, ma a una sola condizione: che arrivi in prestito e non nell’ambito dell’affare Lautaro. Il Barcellona al momento nicchia, visto che preferirebbe liberarsi del centrale in maniera definitiva ed investire su un calciatore più giovane.