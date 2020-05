Calciomercato Inter: Cavani libero dai “Colchoneros”

Ultime Inter, Cavani può arrivare per davvero. Come riportato da Sport Mediaset, l’attaccante Edinson Cavani è ora la priorità per l’attacco dell’Inter. Dopo il no di Dries Mertens, che ha deciso di rimanere a Napoli, ed il rinnovo di Giroud, ora l’Inter può prendere a zero solo le’x Napoli.

L’attaccante è in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Il calciatore potrebbe essere vero nome forte per il reparto offensivo dell’Inter per la prossima stagione.

Come emerso nella giornata di oggi Cavani, che in Francia percepisce 12 milioni di euro netti all’anno, avrebbe chiesto ai nerazzurri un biennale da almeno 8 milioni netti.

Una cifra non inarrivabile per l’Inter perchè vicina a quella di Lukaku e Eriksen. Grazie al Decreto Crescita, infatti, il contratto non sarebbe poi così pesante.

Ultime Inter: Cavani è libero

Una delle incognite per il calciatore, tuttavia, era rappresentato dall’Atletico Madrid con il quale l’attaccante sembrava avere già a gennaio una bozza di intesa.

Ma questo accordo era solo sulla parola con gli spagnoli. Per questo il calciatore si sarebbe liberato dall’impegno con i Colchoneros per l’estate. Una novità importante per l’Inter che ora punta decisa sul Matador per completare l’organico in attesa di capire il futuro di Lautaro Martinez.