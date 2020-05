Calciomercato Inter, Aguero possibile colpo per il dopo Lautaro

Calciomercato Inter: anche Aguero nella lista dei desideri

Calcio Mercato Inter Aguero | L’Inter continua le sue operazioni di mercato, e lo fa pensando in grande in vista della prossima stagione. I nerazzurri dovranno prendere in considerazione tante varianti, soprattutto per quel che riguarda l’attacco: Lautaro continua a trattare con il Barcellona, e l’affare sembra diretto verso la chiusura. Il Toro lascerà un grande vuoto nel reparto offensivo, e partanto il club meneghino dovrà prendere un sostituo che possa essere in grado di non solo sostituirlo, ma anche avere un impatto devastante sulla Serie A. I nomi sul taccuino sono tanti, ma uno in particolare ha suscitato tantissima attenzione nelle ultime ore: Sergio Aguero.

L’argentino è un big europeo, ed è considerato come uno dei migliori centravanti degli ultimi anni: è chiaro che sia un giocatore di età avanzata, ma il suo arrivo a Milano sarebbe clamoroso in tanti sensi. Il Kun è un sogno più che un obiettivo, e raggiungerlo sarà una vera e propria impresa. A riportare l’indiscrezione Alfredo Pedullà.

Aguero-Inter: un sogno quasi irrealizzabile

Aguero arriverà all’Inter? Poco probabile, ma nonostante questo i nerazzurri stanno comunque coltivando il sogno. La squadra di Conte ci potrebbe realmente provare, ma per adesso i nomi seguiti continuano ad essere altri: vedi Timo Werner.