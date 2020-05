Brescia, con Balotelli nessuna rottura: “Basta scrivere pu******e”

Brescia, Balotelli non ci sta. Nessuna rottura in vista tra il Brescia e Mario Balotelli. A smentire seccamente le indiscrezioni delle ultime ore è stato lo stesso attaccante delle Rondinelle attraverso una storia pubblicata su Instagram.

Balotelli, dopo aver regolarmente sostenuto i test come gli altri compagni, in questi giorni non si è recato con i compagni al centro sportivo del Brescia per gli allenamenti facoltativi. Il calciatore ha preferito evidentemente continuare a lavorare in casa.

Ultime Brescia, scelta consapevole per Balotelli

Una scelta che secondo alcuni faceva presupporre una rottura tra il calciatore e la società imminente ed insanabile.

Anche perchè lo stesso presidente Cellino nelle scorse settimane non aveva certo lesinato frecciatine all’attaccante ex Milan.

Tuttavia il calciatore ha voluto seccamente smentire le voci. Super Mario, come sempre, ha parlato a modo suo ovvero sui social. Balotelli ha quindi postato un articolo al riguardo con sopra una scritta che non ha lasciato spazio a questa ipotesi:

“Smettetela di scrivere puttanate”.

Una smentita per l’attaccante che dovrà tornare in campo al più presto con i compagni di squadra per affrontare questo finale di stagione e per guidare le Rondinelle, si spera, alla salvezza.