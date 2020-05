Il bollettino della Protezione Civile di oggi giovedì 21 maggio

Tweet on Twitter

Bollettino della Protezione Civile: i dati di oggi, giovedì 21 maggio, sul Coronavirus

Bollettino Protezione Civile – Giovedì 21 maggio | L’Italia ha vissuto un momento troppo difficile, forse il più complesso dell’intera sua storia. Piano piano le attività commerciali stanno cercando di ripartire, nonostante il traumatico momento della nostra Penisola. L’epidemia Coronavirus non può considerarsi sconfitta, ma sicuramente pian piano l’Italia ne sta venendo fuori. E’ quanto confermano i dati arrivati giorno dopo giorno in quest’ultimo periodo e, anche oggi, è atteso il bollettino da parte del Dipartimento della Protezione Civile, in merito ai dati dell’epidemia.

CLICCA QUI PER CONOSCERE I DATI DI IERI

I dati di oggi della Protezione Civile

(in aggiornamento)