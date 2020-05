Il bollettino della Protezione Civile di oggi giovedì 21 maggio

Bollettino della Protezione Civile: i dati di oggi, giovedì 21 maggio, sul Coronavirus

Bollettino Protezione Civile – Giovedì 21 maggio | L’Italia ha vissuto un momento troppo difficile, forse il più complesso dell’intera sua storia. Piano piano le attività commerciali stanno cercando di ripartire, nonostante il traumatico momento della nostra Penisola. L’epidemia Coronavirus non può considerarsi sconfitta, ma sicuramente pian piano l’Italia ne sta venendo fuori. E’ quanto confermano i dati arrivati giorno dopo giorno in quest’ultimo periodo e, anche oggi, è atteso il bollettino da parte del Dipartimento della Protezione Civile, in merito ai dati dell’epidemia.

I dati di oggi della Protezione Civile

Stando a quel che sono i dati annunciati dalla Protezione Civile, sono precisamente 228.006 i casi totali in Italia, da quando è cominciata la pandemia. Rispetto alle ultime 24 ore, l’incremento dei positivi al Coronavirus è di 642 casi (71.679 i tamponi effettuati). Rispetto a ieri, diminuisce anche il numero dei decessi (156 oggi, 161 ieri). Il totale, purtroppo, ha raggiunto 32.486 decessi. Sono 134.560 le persone guarite in Italia ed è in calo il numero dei ricoveri e le terapie intensive. Nel frattempo, nel corso della giornata, c’è stato il caos più totale in Camera. Il M5S ha accusato fortemente la gestione sanitaria della Lombardia.