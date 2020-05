Serie A – Lecce, Donati e la passione del Fantacalcio

Giulio Donati, difensore del Lecce, arrivato lo scorso gennaio in Serie A, è stato intervistato dal noto quotidiano Fantacalcio.it. Il calciatore ha rivelato di essere un grande appassionato di Fantacalcio. Tanti gli argomenti trattati dall’ex calciatore del Bayer Leverkusen e Mainz che ha lasciato la Bundesliga lo scorso luglio.

Ultime Lecce, le parole di Donati a Fantacalcio.it

Il calciatore del Lecce ha parlato della voglia di ritornare in campo il prima possibile, prendendo come esempio il modello Bundesliga (campionato in cui ha giocato per 6 anni). Donati ha chiesto di poter tornare a giocare per aiutare il Lecce ad ottenere la salvezza sul campo. Il giocatore ha poi elogiato mister Liverani per il gioco che la squadra salentina ha espresso nella prima parte di stagione. Poi la passione per il Fantacalcio. Nonostante fino la scorsa estate era in Germania, il giocatore ha ammesso che da cinque anni partecipa a questo gioco e che quattro volte è stato il campione. Ora spinge per riprendere la stagione anche perché ammette di essere primo a quello attuale e vuole vincere ancora. Come tanti altri calciatori, Donati ha ammesso di essersi comprato spendendo tanto e ha poi rivelato che non si è mai schierato. Infine ricorda come grazie ad Hamsik e Mertens nell’era di Sarri riuscì a rimontare tutti e arrivare primo. Questi alcuni dei suoi talenti in squadra di questa stagione: porta Juventus, difesa con Hernandez, Criscito, Bonucci, Izzo, Tomiyasu, Rrahmani e Biraghi. A centrocampo Papu Gomez, Verdi, Ansaldi, Cuadrado e Ribery, mentre a gennaio il colpo Eriksen. Quest’anno non è riuscito a prendere Immobile come sempre, dunque ha virato su Joao Pedro, Correa, Palacio, Rebic e Muriel.