UEFA, Ceferin pronto alla ripresa dei campionati d’Europa

UEFA Ceferin partite porte aperte calcio | Aleksander Caferin, Presidente Uefa, è tornato a parlare delle ultime notizie in merito al calcio. Il numero uno del calcio europeo non ha mollato in questi mesi e ha spinto affinché il calcio riprendesse e le stagioni si concludessero. Questo sta per avvenire. Dopo la Bundesliga sono pronti a ripartire anche gli altri campionati maggiori d’Europa, come Serie A, Liga e Premier League. Tutto a porte chiuse, per il momento. Adesso Ceferin ha iniziato un’altra battaglia, quella di riportare i tifosi allo stadio. Per ora si inizierà giocando a porte chiuse e si attenderanno novità importanti riguardo l’emergenza Coronavirus.

Uefa, Ceferin: “Presto i tifosi potranno tornare allo stadio”

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin è tornato a parlare in queste ore al noto quotidiano inglese Guardian. Il numero uno del calcio d’Europa ha detto di essere pronto per la ripresa dei campionati e che tutti seguiranno le giuste raccomandazioni. Intanto, ha annunciato a sorpresa che presto il vecchio calcio tornerà e con lui i tifosi allo stadio. Niente più porte chiuse prima del previsto. L’intenzione è quella di ripartire come prima appena ci sarà la possibilità. Intanto, su Euro2021 ha annunciato che si farà senza problemi. Ora la popolazione mondiale conosce meglio il virus e presto si aspetterà il vaccino.