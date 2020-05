La fine delle limitazioni agli spostamenti è prevista per il 3 giugno, ma soltanto per alcuni territori, considerati non a rischio. Ecco la mappa, Regione per Regione.

Come muoversi tra Regioni a partire dal 3 giugno

Apriranno anche gli aeroporti, ma il trasporto terrestre sarà ancora fortemente limitato in qualche caso. Il monitoraggio attivato dal Ministero della Salute all’inizio della Fase 2 consentirà di individuare le aree dove sarà possibile muoversi.

