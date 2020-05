Serie C, Ghirelli: “Non possiamo concludere la stagione a certe condizioni”

Serie C Ghirelli | La Serie C dovrebbe ripartire a metà giugno per concludersi a fine agosto. E’ quanto emerso dal Consiglio Federale conclusosi oggi pomeriggio che ha definito le date di fine stagione. Il Presidente della Serie C, però, non è d’accordo e vorrebbe non portare a termine la stagione.

Serie C, Ghirelli: “Non sono soddisfatto, non assicuriamo la conclusione dei campionati”

Al termine del Consiglio, il Presidente Ghirelli ha parlato della ripresa della Serie C e delle proprie idee circa la conclusione.

“Quello che è uscito dal Consiglio federale non mi soddisfa per nulla. La Serie C ha una sua evidente specificità nel campo professionistico, altrimenti non si capirebbe perché ci sono A, B e appunto Serie C. Noi non siamo in grado di tornare a giocare, ce lo hanno detto anche i 60 medici sociali, dovevamo fare gli ipocriti? Il calcio va riformato nella sua cultura”.

Conclusione? “Noi non siamo in grado di assicurare la certezza delle misure per salvaguardare la salute. Quello che si sa del nuovo Protocollo ci porta a dire che sarà ancora pià dura per i nostri club. Mi auguro che io abbia torto rispetto alla situazione“.

Leggi anche – Serie A, furia Assocalciatori: “Non vogliono pagare i giocatori”

Ghirelli: “Al primo posto c’è la salute e io penso solo a noi”

“Discuterò ancora una volta con i presidenti con la stessa chiarezza con cui l’ho fatto da sempre. Poi, qualcuno può andare a sollecitare, scrivendo lettere per giocare i playoff”.

Playoff e playout? “Io non voglio sfidare nessuno, non c’è una lotta di potere. Per me conta solo la Serie C, i valori del calcio e al primo posto c’è la salute. La mia intenzione è di proteggere gli interessi di tutti i club, valgono gli interessi generali e non quelli di qualcuno“.