Serie A Spadafora | La Serie A, B e C torneranno in campo e completeranno le stagioni se non ci saranno ulteriori ondate del Coronavirus. Il Consiglio delle Federazioni si è concluso poche ore fa e ha deciso per la conclusione entro il 20 agosto delle competizioni professionistiche con la partenza delle prossime stagioni per il 1 settembre. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in diretta su Facebook ha parlato della questione sportiva in Italia, tra campo ed economia.

Serie A, Spadafora: “Con un contagio minore, ci saranno nuove aperture”

“In questi mesi sono emersi i problemi dello sport che c’erano da sempre e che nessuno ha mai affrontato. Il primo impegno è che appena finisce questa emergenza metterò mano ad una riforma vera e complessiva del mondo dello sport. Non c’era un quadro di riferimento chiaro, questo mondo non aveva tutela”.

Nuove aperture? “Non possono riprendere le competizioni sportive di ogni genere. Dunque, le partite di calcio a 5, le partite di calcio, qualunque tipo di competizioni che non permettono distanziamento, sono sospese. Come sono sospesi i concerti e gli eventi pubblici. Questo vale fino al 3 giugno e spero che si possa riaprire Siamo ancora nella prima settimana di riapertura del Paese. Bisogna fare ancora attenzione e mantenere il distanziamento. Questa misura è in vigore da lunedì scorso fino al prossimo 3 giugno: mi auguro che se l’andamento della curva resterà positivo, ci possano essere delle ulteriori aperture“.

Spadafora: “Riforme valide per tutti, le Regioni saranno autonome”

Il Ministro Spadafora, poi, ha parlato anche delle linee guida da seguire per le riforme che sono state attuate per il mondo sportivo.

“Sul sito sport.governo.it trovate tre linee guida: le linee guida per gli allenamenti individuali, che erano state pubblicate da 4 maggio; le linee guida per l’attività motoria e di base e le linee guida per l’attività motoria. Valgono per tutti i centri, gli impianti, le palestre, le piscine, per i centri danza e fitness, valgono per tutti. Le Regioni, nel pieno della loro autonomia, in alcuni casi stanno emanando delle loro linee con qualche regola in più, alcune Regioni, come la Lombardia, stanno pensando di differire il termine di apertura che è lunedì prossimo, 25 maggio”.