Ripresa Serie A, la FIGC ha deciso: si concluderà entro il 31 agosto

Ripresa Serie A, decisione dalla FIGC: ecco quando si concluderà la stagione

Ripresa Serie A – Decisione dalla FIGC | Arrivano delle news importanti direttamente dal Consiglio della FIGC. All’interno di quest’ultimo sarebbe stata ribadita la volontà di andare verso la ripresa dei campionati. La stagione andrà a proseguire, mettendo a termine i massimi campionati italiani. Il mondo della Serie A, Serbie B e della Serie C andrà verso la ripresa. Evitare i playoff è la strada più giusta, ma restano sempre defilati come ultima spiaggia, se dovessero venir fuori nuove problematiche in Italia. Al momento la decisione sembra stata presa, come rivelano i colleghi di Sky Sport.

Annuncio dalla FIGC: la Serie A riprende

Stando a quanto rivelato dai colleghi dell’emittente satellitare, alla FIGC avrebbero deciso di andare a terminare i campionati. Nessuna decisione analoga a quelle fatte in Francia, Olanda e Belgio, con la Scozia tra le ultime. Si seguirà il modello della Bundesliga, tornando a giocare non appena si potrà. In attesa di un annuncio definitivo dal Governo, il programma è ben delineato. Dalla Serie D in giù, invece, la situazione è ben diversa. Lì sarà difficile riprendere. In ogni caso,il week-end per la ripartenza sarebbe quello del 20 giugno, ma possibile pure una ripresa al 13. La stagione si andrà a concludere il 31 agosto, in estate i club scenderanno in campo.