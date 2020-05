News Serie A, il CTS ha approvato il protocollo: cosa cambia

Ultime ripresa Serie A CTS protocollo FIGC Spadafora | Adesso ci siamo. La ripresa della Serie A è sempre più vicina. Arrivano buone notizie dagli enti che si stanno occupando per far ripartire il campionato e la curva dei contagi in Italia da Coronavirus sembra scendere. Nelle ultime ore il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato il protocollo di FIGC e Lega Serie A, riguardo la ripresa degli allenamenti di gruppo dei club di A. Cosa cambia con il nuovo protocollo? Due sono gli aspetti, in particolare quello riguardante il ritiro. Non c’è più obbligo quindi della quarantena:, con le squadre che dovranno andare in ritiro e in isolamento soltanto se si paleserà un positivo tra i calciatori.

Inoltre, aumentano i controlli, con tamponi che verranno effettuati tre giorni prima dell’inizio degli allenamenti collettivi e una volta ogni quattro giorni.

Ripresa Serie A, Spadafora pronto a ripartire

Ad annunciare la possibile ripresa degli allenamenti era stato il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora nelle ultime ore. L’ok dal Comitato Tecnico Scientifico è arrivato, ora bisognerà attendere solo il Governo per il via libera definitivo alla ripresa del campionato. La data di riferimento resta il 13 giugno, nonostante ci sia stato negli ultimi giorni il blocco alle attività sportive fino al 14 giugno. Possibili playoff e playout se dovessero esserci altri slittamenti per la ripresa.