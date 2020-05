Oroscopo di domani 21 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 21 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Sarà una giornata energica per te, che ti renderà pronto per un fine settimana scoppiettante. Nuovi progetti nell’aria, ne sarà coinvolta anche la tua famiglia.

Toro. Hai bisogno di ritrovare la serenità persa, perché il nervosismo sarà alla base delle tue giornate. Il motivo è molto semplice: Saturno è dissonante, progetti di vita sono all’orizzonte, ma alcune cose restano ancora in sospeso. Problemi di coppia in arrivo.

Gemelli. Sarà un fine settimana importante, grazie alle stelle favorevoli. Tutto ciò permetterà ai rapporti di coppia di intensificare i propri sentimenti. Nel week-end vivrai dei momenti felici, mentre per quel che concerne il lavoro finalmente si sbloccherà qualcosa.

Cancro. Hai voglia di tornare ad amare, di sentirti amato soprattutto. E’ per questo che ti circondi di persone a cui vuoi bene. Nel week-end le emozioni faranno da protagoniste: metterai da parte, grazie a queste, i problemi lavorativi.

Leone. Venere è dalla tua parte, approfittane per goderti quello che ti arriva dai sentimenti. Stare chiuso in te stesso non ti aiuterà in niente, comincia ad aprirti con chi ha voglia di farlo con te. Nuove conoscenze arriveranno grazie alle occasioni che vengono fuori. Provaci nel week-end.

Vergine. Sarà una vera e propria resa dei conti in questi giorni. Una discussione molto accesa sarà ripresa ed è qui che ti consiglio di tirare fuori tutto quello che ti ha fatto male in questi giorni. Liberati, ti aiuterà. Le tensioni, ovviamente, non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox 21 maggio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non vi private mai delle emozioni ed infatti ogni persona che entra in qualche modo nella vostra vita la vivete come un’occasione per capire e comprendere meglio alcuni comportamenti che vi sono utili per continuare la crescita.

Scorpione. Ti senti valorizzato, sia in amore che sul lavoro. Sei pronto a spaccare il mondo e a far vedere agli altri quanto sei bravo. Ma attenzione a cosa dici, spesso ti lasci trasportare dalle parole, risulterai poco umile.

Sagittario. Avete perso la libertà come tutti, è vero ma i prossimi giorni potrebbero portare una nuova luce nel vostro cuore. Abbiate pazienza e tutto andrà nel migliore dei modi, soprattutto sul lavoro e sulle relazioni interpersonali.

Capricorno. Attenzione a questa giornata. Alcune discussioni potrebbero essere troppo taglienti, tanto da compromettere i tuoi rapporti interpersonali.

Acquario. Periodo non proprio roseo per voi: sul lavoro state facendo fatica ad esprimervi al meglio, e i vostri progetti sembra non riescono a prendere forma. Queste prossime giornate però saranno per voi un input importante, la situazione migliorerà.

Pesci. In amore ci sono tante possibilità di risanare un rapporto che non vi soddisfa del tutto, ma dovete agire per riuscirci.