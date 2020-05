Oroscopo di domani 21 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 21 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Sarà una giornata energica per te, che ti renderà pronto per un fine settimana scoppiettante. Nuovi progetti nell’aria, ne sarà coinvolta anche la tua famiglia.

Toro. Hai bisogno di ritrovare la serenità persa, perché il nervosismo sarà alla base delle tue giornate. Il motivo è molto semplice: Saturno è dissonante, progetti di vita sono all’orizzonte, ma alcune cose restano ancora in sospeso. Problemi di coppia in arrivo.

Gemelli. Sarà un fine settimana importante, grazie alle stelle favorevoli. Tutto ciò permetterà ai rapporti di coppia di intensificare i propri sentimenti. Nel week-end vivrai dei momenti felici, mentre per quel che concerne il lavoro finalmente si sbloccherà qualcosa.

Cancro. Hai voglia di tornare ad amare, di sentirti amato soprattutto. E’ per questo che ti circondi di persone a cui vuoi bene. Nel week-end le emozioni faranno da protagoniste: metterai da parte, grazie a queste, i problemi lavorativi.

Leone. Venere è dalla tua parte, approfittane per goderti quello che ti arriva dai sentimenti. Stare chiuso in te stesso non ti aiuterà in niente, comincia ad aprirti con chi ha voglia di farlo con te. Nuove conoscenze arriveranno grazie alle occasioni che vengono fuori. Provaci nel week-end.

Vergine. Sarà una vera e propria resa dei conti in questi giorni. Una discussione molto accesa sarà ripresa ed è qui che ti consiglio di tirare fuori tutto quello che ti ha fatto male in questi giorni. Liberati, ti aiuterà. Le tensioni, ovviamente, non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox 21 maggio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Hai bisogno di una carica emotiva e ti arriverà tra pochi giorni, entro domenica. Il motivo riguarda l’influsso della Luna, ma non solo. Dalla tua parte ci saranno Saturno, Mercurio e Venere a tuo favore. E’ la spinta di cui hai bisogno, ma devi metterci comunque del tuo: spingiti oltre al tuo solito, in tutto.

Scorpione. Un po’ di stanchezza in arrivo, ed è anche normale dopo il caos che hai vissuto in quest’ultimo periodo. La Luna continua ad essere in opposizione, ma avrai abbastanza forza per continuare a non “piegarti”. Alcuni spettri del 2019 potrebbero tornare, fatti trovare pronto.

Sagittario. Non farti abbindolare, perché tu sei una di quelle persone che si lasciano convincere con poco, per il tuo animo buono. Tieni alta la testa e la guardia, è un periodo ricco di falsità per te. Hai bisogno di credere negli altri, ma non farlo con tutti.

Capricorno. Motivazioni in arrivo, che ti consentiranno attraverso dei progetti che metterai in piedi, una stabilità maggiore nella tua vita. Il week-end sarà ricco di impegni, ti sentirai molto soddisfatto lunedì.

Acquario. Trasgredisci le regole in questi giorni, non fai altro. Questo perché hai voglia di sentirti libero, dopo un momento di preclusione che hai vissuto. Vuoi recuperare il tempo perso, ti consiglio di farlo fino a quando puoi.

Pesci. Nient’altro che prudenza, sarà alla base del giorno! Evita le tensioni e le discussioni, hai bisogno di trovare tanta serenità. Volta pagina sulle cose che ti fanno male.