Notizue Udinese, Pozzo: “Non va bene rischiare”

Ultime Udinese | Giampaolo Pozzo, proprietario dell’Udinese, ha parlaot nel corso di una lunga intervista concessa a Repubblica:

Ripartenza?

«Io dico che in questo momento bisogna usare il buon senso. Mi sembra assurdo incaponirsi su questa accelerazione. Io non dico che non si debba ricominciare il campionato, ma serve sicurezza in campo e fuori».

Sicurezza?

«Il punto non è il protocollo in sé, ma il fatto che siamo quasi a fine maggio e che le forzature non servono a niente. Le giornate nojn diventano di 12 ore, ne hanno 24. Un calendario come quello ipotizzato non è applicabile: si rischiano soltanto infortuni a catena».

Conclusione?

« Bisogna trovare soluzioni diverse. Una può essere quella dei play-off e dei play-out. In ogni caso l’Uefa aveva indicato il 2 agosto come data limite per finire il campionato e mi sembra una cosa ragionevole».

Il presidente non vuole rischi inutili

Rischio?

«Io sono di questo parere: per finire questa, facciamo tutti i compromessi possibili, a cominciare dalle porte chiuse. Ma non mettiamo a repentaglio anche le prossime edizioni della Serie A. E se la prossima stagione non si potrà giocare con gli stadi aperti, lasciamo perdere. Facciamo come in guerra: si fa l’armistizio e poi quando può si torna alla normalità. Abbiamo già aspettato oltre due mesi, le cose non cambiano».