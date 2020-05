Milan, Sacchi: “Rangnick e Negelsmann? Scelta rischiosa, conoscono poco la Serie A”

Notizie Milan: Sacchi sul prossimo tecnico

Notizie Milan Sacchi | Il Milan prepara una rivoluzione in vista della prossima stagione, e la sensazione è che si inizierà proprio partendo dall’allenatore. Pioli non è riuscito a dare un impatto vero e proprio ai rossoneri, e pertanto in queste ultime settimane sono tantissimi i nomi che sono circolati. Una scelta doverosa e che avrà bisogno di diverso tempo, oltre che alla minima dosa di rischio. Si parla tantissimo di Rangnick, responsabile dell’area tecnica della Red Bull, ma anche del giovane Negelsmann, allenatore del Lipsia che sta facendo molto bene. A dire la sua ci ha pensato Arrigo Sacchi, ex tecnico proprio del Diavolo. Ecco le sue parole riportate da cm.com:

“I nomi che si fanno sono tanti, come ad esempio Rangnick e Negelsmann. Sono nomi prestigiosi, ma che conoscono poco la Serie A e le sue difficoltà. C’è rischio e sarà una scelta che avrà bisogno di molto coraggio. Si avrà il bisogno di competenza e molta pazienza”

Ultime Milan: il punto sugli allenatori

Chi sarà il prossimo allenatore del Milan? Questa è una domanda a cui per ora non pare ci sia risposta. Rangnick sembrava vicino, mentre Negelsmann è più una suggestione che un’idea concreta. Occhio però anche a qualche outsiders in corsa, come ad esempio Van Bommel.