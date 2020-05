Notizie Lazio, Acerbi: “Impossibile non marcare stretti”

Ultime Lazio | Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della Nazionale, ha parlato del ritorno in campo nel corso di un’intervista concessa a Lazio Style Radio:

“Il passaggio dagli allenamenti individuali a quelli collettivi è stato preso bene. Sarebbe stato impossibile ricominciare ad andare in campo con la squadra in quarantena in caso di un elemento positivo riscontrato nella rosa attraverso gli esami. Si vuole ricominciare, questo è un segnale molto positivo”.

Ultime Lazio: parla il difensore Acerbi

Il difensore ha parlato anche delle gare che ci aspettano e del modo di giocare dopo l’emergenza coronavirus. Sono tanti gli aspetti che preoccupano i calciatori, come ad esempio i contatti, ma anche gli infortuni per le gare ravvicinate e la lunga sosta. Altro problema, se si giocherà in estate, potrebbe essere il clima ed il caldo, soprattutto in alcune regioni d’Italia dove il meteo non sarà clemente.