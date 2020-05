Guidolin: “Cambieranno ingaggi e gestione del club. Scudetto? Juventus favorita”

Tweet on Twitter

Guidolin: le parole sulla rivoluzione del calcio

Guidolin Parole | La Serie A è pronta per ripartire, mentre in altri campionati la svolta è già arrivata. L’emergenza Coronavirus ha sballato ogni tipo di piano, e adesso con molta probabilità avverrà una rivoluzione senza precedenti. Molti addetti ai lavori si sono espressi sulla questione, e tra questi anche Guidolin, ex tecnico dell’Udinese che ha rilascato delle importanti dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport. Questo quanto riportato dalla nostra redazione:

“Cambiamenti nel calcio? Si andrà quasi sicuramente per un cambiamento di ingaggi e gestione del club, questo è quello che penso. Cambia il modello? Direi di sì, occorre trovare in fretta soluzioni e nuovi equilibri in grado di garantire la sostenibilità di un sistema che, prima dell’economia, soffriva pesantemente una crisi di liquidità. Bisognerebbe colmare il gap economico tra le grandi squadre con quelle piccole”.

Guidolin sulla lotta per lo Scudetto

Guidolin ha poi parlato anche di Scudetto, conteso tra Juventus, Inter e Lazio. Per l’ex tecnico i bianconeri restano i favoriti, ma stavolta con molto meno distacco rispetto agli altri anni. Difficile quindi recuperare per l’Inter, mentre la Lazio potrebbe essere la più attrezzata anche grazie all’ottimo lavoro in questi anni da parte di Inzaghi.