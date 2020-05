News Inter, senti Sanchez: “Mourinho mi ha fatto perdere fiducia”

News Inter, Sanchez attacca Mourinho: “Per colpa sua ho perso la mia fiducia”

News Inter – Sanchez | Non è stato uno dei migliori arrivi alla Pinetina, l’Inter ha dovuto fare a meno per un lungo periodo di Alexis Sanchez. Dopo averlo seguito a lungo tempo, il Nino Maravilla non sembra aver mai convinto tifosi e Antonio Conte, con quest’ultimo che da sempre si è affidato alla coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Poco spazio e poche apparizioni, complice anche l’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi da gioco. Ma i motivi del “declino” nella carriera di Sanchez, sono molto più lontani da questa stagione all’Inter. Ai microfoni della BBC, l’ex Manchester United ha messo in risalto le difficoltà vissute con un altro ex allenatore dei nerazzurri, Josè Mourinho. Secondo il cileno è con lui che sono cominciate le sue prime difficoltà nel mondo del calcio.

Notizie Inter, le parole di Alexis Sanchez ai microfoni della BBC

Si è sentito sempre in bilico e Mourinho gli ha trasmesso poca fiducia. Sono queste le parole di Alexis Sanchez, che parla così del suo difficile momento, che si è confermato anche al suo ritorno in Italia, all’Inter: “Devo dire la verità, sulle cose che penso: Josè Mourinho è uno dei migliori allenatori al mondo. Ma nel gruppo di Manchester c’era una strana aria, mi sentivo prima dentro al progetto e poi fuori. Il motivo riguarda le poche partite che giocato, a volte sì, a volte no… E’ successo così e ho perso la mia fiducia. La situazione ai Red Devils non era salutare. Se mi togli il pallone, io perdo la mia gioia”.