Notizie Inter e Milan, Sala apre al progetto del nuovo San Siro: “Idea interessante”

Inter Milan San Siro Sala | Milan e Inter potranno trovarsi a giocare in nuovo stadio tra qualche anno. Il progetto per un nuovo San Siro va avanti da anni con tante riserve e rinvii che non hanno ancora permesso di avviare progetti e lavori.

Milano, Sala: “L’idea di Inter e Milan per il nuovo San Siro non mi dispiace”

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, intervenuto ai microfoni di Radio Due, ha parlato di questo nuovo impegno che vorrebbe prendersi il Comune capoluogo della Lombardia per ampliare gli spazi e migliorare le infrastrutture.

“L’idea che Inter e Milan attualmente hanno presentato non mi dispiace. Ero più freddo ma adesso va meglio perché lascia molto verde, perché San Siro in qualche modo rimane e perché apre a molti sport. Tra l’altro con un progetto di gratuità, che va bene per la città. Questo è un tema che sarà senz’altro divisivo, perché su un tema come il calcio ci sono sempre interessi comuni”.

Sala: “Lo stadio non sarà costruito solo per il calcio”

“Ad oggi è anche difficile dire come verrà preso a livello di Consiglio comunale il progetto. Non si è ancora arrivati a una sintesi, perché il tema di discussione sono i diritti volumetrici associati. Le squadre infatti non fanno lo stadio solo per lo stadio in sé, perché non rientrerebbero dell’investimento. Vogliono fare altro e lì c’è una discussione aperta”.