Coronavirus Italia, fase 2: Mattarella contro Giuseppe Conte

Coronavirus Italia Fase 2 Decreto Rilancio Mattarella Conte | L’Italia continua ad affrontare l’emergenza Coronaviurs. Nei giorni scorsi è arrivata la firma del premier Giuseppe Conte riguardo il Decreto Rilancio. La Fase 2 procede bene, in molti pensano già alla Fase 3, intanto continuano promesse dal Governo, che però non fanno felice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Pare che il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte abbia fatto davvero infuriare con il nuovo decreto il presidente Mattarella. Nessuna firma e fondi che ancora non sono arrivati.

Coronavirus, Mattarella infuriato con Conte per il decreto rilancio

L’emergenza Coronavirus ha sorpreso tutto il mondo, ma in Italia, il presidente della Repubblica Mattarella non sembra ben felice dell’operato di Conte. Continuano le voci riguardo le ultime azioni del Premier italiano che non fanno felice il Presidente della Repubblica. Come riportato da Dagospia, questa volta Mattarella pare sia davvero andato su tutte le furie in merito il decreto rilancio. Dopo l’annuncio fatto da Conte una settimana fa, ancora non c’è traccia dei 55 miliardi promessi. Per la Ragioneria generale, come continua Dagospia, mancano le coperture economiche. Sergio Mattarella non riesce a farsi capace che il Premier abbia annunciato l’ultimo decreto rilancio senza avergli fatto firmare nulla.