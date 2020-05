CONI, Malagò: “13 giugno? Confido di iniziare anche prima”

Ultime CONI | Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

Le parole di Malagò

Periodo più difficile?

«E’ stato il periodo più difficile della mia vita, niente scadenze o competitor da affrontare per una elezione o qualche competizione da organizzare. Ci siamo svegliati una mattina e abbiamo trovato un nemico che ci ha cambiato la vita: senza sapere come afferrarlo, combatterlo, superarlo.

Siamo stati costretti a chiuderci dentro. Al disagio vissuto come tutti gli italiani, per ruolo ho aggiunto quello di chi ha cercato di tenere insieme e rassicurare presidenti federali, dirigenti di comitati regionali, atleti. In questi mesi di decreti del governo, ho caricato il telefono 4-5 volte al giorno. È stata dura. Adesso tutti spingono per ripartire: chi per interessi sportivi, chi per competizione, chi per ragioni economiche. C’è un’ansia, una esigenza che crea pressione».

Modello tedesco?

«In Germania ci sono leggi diverse, un sistema sanitario diverso. I calciatori non hanno la nostra stessa dinamica giuslavoristica. Stesso discorso per i medici. Le componenti da noi fanno parte tutte del sistema federale. Un investitore straniero non può comprare un club al 51%».

Data ripartenza dopo il 14 giugno?

«Se la curva dei contagi manterrà un indice basso, credo non ci sarà problema a partire un paio di giorni prima».