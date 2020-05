Calciomercato Roma: si lavora per Kean, Kalinic torna all’Atletico

Ultime AS Roma | Moise Kean continua ad essere un grande obiettivo.

Il club capitolino resta alla ricerca di un attaccante in grado di far rifiatare Edin Dzeko. E come riportato da calciomercato.com, Mino Raiola, procuratore del giocatore, starebbe trattando con l’Everton un prestito oneroso con diritto di riscatto ad una cifra non troppo alta compresa tra i 20 e i 22 milioni di euro.

Ultime Roma: Kalinic parte

Intanto è notizia di oggi come la Roma non voglia riscattare Nikola Kalinic. Il club giallorosso, infatti, non verserà i 9 milioni per il riscatto del cartellino del croato come era stato pattuito con l’Atletico Madrid la scorsa estate.

Per questo motivo l’ipotesi Kean si fa sempre più calda. A fine stagione il centravanti ex Fiorentina farà ritorno nella capitale spagnola, ma potrebbe essere solo di passaggio.

Kalinic piace molto al Fenerbahce in Turchia e dopo il ritorno in Liga, il club gialloblu proverà a ingaggiarlo, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto, nel caso in cui riuscisse a cedere Vedat Muriqi.

Dietro l’affare ci sarebbe lo zampino di Mirsad Turkcan, ex giocatore di basket del Fenerbahce che ha giocato nell’NBA e che ora lavora come rappresentante del giocatore. L’ex cestista collabora con l’agente di Kalinic Tomislav Erceg.