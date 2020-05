Calciomercato Napoli, accettata l’offerta per il campione brasiliano

Affare fatto tra Gremio e Napoli: Everton sta per diventare il primo acquisto della nuova stagione da parte del ds Giuntoli.

Calcio mercato Napoli, ok del Gremio per Everton

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il Gremio sarebbe pronto ad accettare l’offerta di 25 milioni di euro presentata da Aurelio De Laurentiis, ma per portare a compimento l’operazione è necessario ottenere anche l’ok del ragazzo, che ha preso tempo prima di prendere una decisione così importante.

Le ultime settimane avrebbero favorito il buon esito della trattativa. E non dal punto di vista tecnico. Anzi, sarebbe il mercato finanziario a giocare un ruolo decisivo: il cambio tra euro e real attualmente è intorno a 6.25, mentre fino a poco fa era di 4. Questo significa che tra gennaio e febbraio, 25 milioni di euro erano 100 milioni di reais, oggi sono 155 milioni di reais. E ad una tale cifra, in un momento finanziariamente così difficile, il presidente del Gremio non può dire di no.

Mercato Napoli, i dubbi del calciatore

Sarà l’esterno 24enne ora a dover fare il passo decisivo. Ha già rifiutato un’offerta da 4 milioni annui, sempre dal Napoli. Ora però le cose potrebbero cambiare. Vero che si tratta di una scelta importante, nella fase cruciale della sua carriera, ma in tempi come questi, non è detto che ci siano tante navi pronte a portarlo in Europa, come pure accadeva un anno fa di questi tempi, dopo aver impressionato tutti in Copa America. Se poi dovesse saltare, c’è già pronto il sostituto.