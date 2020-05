Calciomercato Milan: Theo Hernandez via? Deciso il futuro

Milan, Theo Hernandez in bilico. Il terzino ha molto mercato ed in estate il Milan avrà diverse offerta da valutare. La società ha già deciso il da farsi

Calciomercato Milan: Theo Hernandez non si tocca

Milan, il terzino resterà. come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore strizza l’occhio a Euro 2021 e a Deschamps, e sa che per farlo deve essere protagonista nel club.

Per questo motivi, nonostante l’astinenza da Champions League, Hernandez non ha mai cominciato seriamente a spingere per la cessione.

Il suo rendimento è stato indiscutibilmente il migliore tra i colpi di mercato per questo è entrato nel mirino di tanti club.

Il primo, illustre candidato al corteggiamento parrebbe essere il Psg, con Leonardo che continua a osservare la sua situazione. Hernandez è così finito sul taccuino del brasiliano, anche se una vera e propria offerta ufficiale a Milano non è mai arrivata.

Ultime Milan: Theo non è in vendita

In effetti, i corteggiatori confidano di portarli via a prezzi vantaggiosi vista l’emergenza. Non è però questo il caso. E non perché il Milan stia giocando ad alzare la cifra, ma proprio perché il francese non è sul mercato. I rossoneri non hanno intenzione di cedere proprio lui.

Arrivato dal Real per 20 milioni, ora ne vale come minimo il doppio. E potenzialmente sarebbero anche di più se non ci fosse di mezzo la pandemia, ma il Milan vuole ripartire dal suo blocco difensivo.