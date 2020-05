Calciomercato Milan, senti Andrè Silva: “Sono rossonero, mi sono messo in mostra”

Calciomercato Milan, senti Andrè Silva: può tornare a Milano

Milan, nuovo tentativo per Andrè Silva? Passano gli anni ma i rossoneri restano con il solito dilemma. Cosa fare con Andrè Silva. Chissà se Rangnick (o il nuovo tecnico) deciderà di puntare sul portoghese o proverà a sistemarlo in estate.

Calciomercato Milan, Andrè Silva resta?

Ancora una volta l’attaccante potrebbe essere provato in campo dal nuovo allenatore. O almeno è questa l’idea del calciatore che, in prestito dal Milan all’Eintracht Francoforte fino al 30 giugno 2021, ha spiegato la sua situazione nel corso di un’intervista riportatoa dalla Gazzetta dello Sport:

“Le cose ora vanno bene. In un paio di anni, specie alla mia età, si può crescere tanto, anche come uomo. Si è più esperti e maturi. In questi due anni ho lavorato tanto su me stesso. E ormai sono passate un paio di stagioni dal mio ultimo campionato a Milano con i rossoneri.

A Francoforte ho avuto l’occasione di mettermi in mostra, ho sentito subito fiducia. Sono contento di essere qui. Al momento sono un giocatore del Milan, in prestito all’Eintracht. Non sono sicuro di cosa verrà deciso in estate. Indipendentemente da club, competizione o paese io però voglio essere protagonista. Chi è ambizioso vuole sempre vincere.