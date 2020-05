Calciomercato Milan, Romagnoli ancora nel mirino del Barcellona

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Milan: Romagnoli, il Barcellona va in pressing

Calcio Mercato Milan Romagnoli | La stagione del Milan è stata parecchio altalenante, e per la prossima è prevista una sorta di rivoluzione, a partire dal tecnico fino a qualche reparto. La dirigenza rossonera vorrebbe tenersi stretti tutti i gioielli, ma il mancato raggiungimento di alcuni obiettivo potrebbe portare il Diavolo a cedere qualche pezzo importante. Donnarumma ha il futuro più incerto che mai, mentre a preoccupare è anche la situazione legata ad Alessio Romagnoli, difensore e capitano dei rossoneri.

Il giocatore nonostante sia giudicato incedibile, ha parecchie squadre che lo osservano, e tra queste ce ne sono alcune davvero molto importanti. La Juventus continua a pensarci, ma occhio soprattutto al Barcellona, il quale lo ha sondato negli scorsi mesi, e pare che adesso stia continuando il pressing. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset infatti, i blaugrana non avrebbero affatto mollato la presa, anzi potrebbero provarci in estate.

Romagnoli: c’è anche la Premier, sostituto preso?

Il futuro di Romagnoli non è così scontato come si crede, anzi potrebbe cambiare da un giorno all’altro. Anche l’Everton sta preparando l’assalto, con un’offerta che potrebbe far vacillare i rossoneri. Questi ultimi però starebbero già pensando ad un eventuale sostituto, ecco di chi stiamo parlando.