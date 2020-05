Calciomercato Milan, l’erede di Donnarumma è in casa: sarà Pepe Reina

Calciomercato Milan, Donnarumma sostituito da Pepe Reina: il nuovo scenario rossonero

Calciomercato Milan – Donnarumma | Il tema più caldo in casa rossonera riguarda due perni fondamentali del Milan attuale, con ruoli decisamente diversi. Non solo quelli, anche l’età divide Donnarumma e Ibrahimovic, con i due che sembrano sempre più destinati alla partenza. Il giovane ma già espertissimo portiere potrebbe dire addio a fine stagione, per arrivare in una big europea e giocarsi le sue primissime chance in Champions League. Il club rossonero per far cassa e ripartire, potrebbe cominciare dalla cessione di un suo pezzo pregiato e ripartire poi da un elemento espertissimo che conosce già l’ambiente: parliamo di Pepe Reina.

News Milan: Pepe Reina diventerebbe il titolare in caso di addio di Donnarumma

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, nel destino di Pepe Reina potrebbe esserci ancora la Serie A e il Milan. A fine stagione arriverà nuovamente a Milanello per una nuova avventura in rossonero, dopo l’esperienza da titolare in prestito all’Aston Villa. L’ex portiere storico del Liverpool a fine stagione potrebbe arrivare per essere confermato come titolare. In caso di addio di Gigio Donnarumma, andrebbe ad occupare un ruolo importantissimo, con il Milan che sceglierebbe la via del low cost. E’ la soluzione che arriverebbe, con Pepe Reina pronto a vestire nuovamente i guantoni rossoneri, per difendere i pali di San Siro.