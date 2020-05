Calciomercato Milan: obiettivo Boga per l’attacco, asta con Napoli e Roma

Ultime Milan, può arrivare Boga: è sfida con le big

Calciomercato Milan Boga Roma Napoli Chelsea Everton | Il Milan programma la prossima stagione. Nel mirino ora finisce Jeremie Boga. L’esterno d’attacco del Sassuolo classe 1997 si è messo in mostra negli ultimi due anni con ottime prestazioni e giocate di alto livello. Ora è asta per il calciatore ivoriano. Su di lui ci sono su tutti il Napoli, ma non solo. In Serie A anche Roma e ora il Milan. Il calciatore del Sassuolo, potrebbe però tornare al Chelsea grazie alla recompra che detiene. Il club inglese lo riacquisterebbero per 15 milioni di euro per poi cederlo nuovamente ad una cifra maggiore. In Premier League ci pensa anche l’Everton di Carlo Ancelotti.

Calcio mercato Milan: Boga ora anche nel mirino dei rossoneri

Come riportato da Sport Medaset, il Chelsea non sembra intenzionato ad esercitare il controriscatto di Jeremie Boga per la cifra di 16 milioni di euro. Questo permetterebbe ai club di dover trattare direttamente con il Sassuolo. Il club neroverde ha da sempre ceduto i propri talenti negli ultimi anni e accadrà lo stesso con Boga. Milan, Napoli, Roma e Atalanta in Italia sono sul calciatore ivoriano. E’ sfida ora tra i club italiani per l’attaccante che la prossima estate potrebbe diventare l’oggetto di desiderio della prossima sessione di mercato.