Calciomercato Lazio: pronto il rinnovo per Simone Inzaghi

Calciomercato Lazio Inzaghi rinnovo ultime | Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è diventato uno dei tecnici più ambiti in Europa. Il giovane allenatore dei club biancoceleste ha costruito in questi anni una squadra di alto livello, fino ad arrivare in questa stagione a giocarsi lo scudetto con la Juventus (distante solo 1 punto). In più, la Lazio, ha anche battuto la stessa Juventus nella finale di Supercoppa italiana giocata a dicembre per 3-1. Nelle ultime settimane, su di lui, si è fatto sotto il Paris Saint-Germain, che dovrà sostituire Tuchel a fine stagione. Ora però il suo rinnovo di contratto sembra ormai ad un passo con la Lazio, Simone Inzaghi ha un contratto in scadenza nel 2021, con un ingaggio di due milioni a stagione.

Calciomercato Lazio: accordo raggiunto, Inzaghi rinnova fino al 2023

Il PSG, pensa di ingaggiare Simone Inzaghi e portare con se anche Milinkovic Savic. Ora però la Lazio è ormai ad un passo dal suo rinnovo. L’incontro tra Lotito e Inzaghi sarebbe andato per il verso giusto, con le parti che avrebbero trovato l’accordo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio e Simone Inzaghi continueranno insieme fino al 2023. Accordo completato, ora manca solo la firma sul contratto che sarà quindi una formalità. Inzaghi rinnova e avrà un adeguamento dell’ingaggio. Il tecnico andrà a guadagnare 2,5 milioni a stagione più bonus.